С возврата взносов по страхованию жизни не будет НДФЛ, если ранее по ним не было социального вычета

По добровольному страхованию жизни положен социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но если вычет получен, а договор потом расторгнут, страховая компания удержит НДФЛ.

Чтобы удержания не было, нужна справка из ИФНС о том, что социальный вычет не заявлялся.

При этом с 2024 года работает новая норма НК, по которой справка не обязательна, если ФНС сама передала данные в страховую компанию в рамках электронного обмена.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.11.2024 № БС-17-11/3368@.

Если же такая справка была направлена в страховую компанию, но там все равно удержали у человека НДФЛ, то деньги должны вернуть.

Возврат идет через налогового агента – нужно направить в страховую компанию заявление на возврат НДФЛ.