С возврата взносов по страхованию жизни не будет НДФЛ, если ранее по ним не было социального вычета

Чтобы удержания не было, нужна справка из ИФНС о том, что социальный вычет не заявлялся.
При этом с 2024 года работает новая норма НК, по которой справка не обязательна, если ФНС сама передала данные в страховую компанию в рамках электронного обмена.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.11.2024 № БС-17-11/3368@.
Если же такая справка была направлена в страховую компанию, но там все равно удержали у человека НДФЛ, то деньги должны вернуть.
Возврат идет через налогового агента – нужно направить в страховую компанию заявление на возврат НДФЛ.
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