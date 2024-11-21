Для права на патент-2025 в 2024 году доходы по ПСН и ОСНО не суммируются

Если у ИП на УСН+ПСН в 2024 году доходы превысили 60 млн рублей, в 2025 году он не сможет оформить новый патент. У ИП на ОСНО+ПСН ситуация иная.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Пример

В 2024 году доход по ПСН составил 40 млн рублей, доход по ОСНО – 30 млн.

В 2025 году такой ИП снова сможет применять ПСН, потому что в расчет идут только доходы по ПСН.

Если доходы по ПСН в 2024 году не превысят 60 млн руб., а в совокупности с ОСНО превысят 60 млн, тогда с 2025 года ИП сможет приобрести патент.

Если же доходы по ПСН в 2024 году превысили 60 млн рублей, то ИП не сможет в 2025 году применять ПСН.

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