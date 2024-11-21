ЦБ покидает первый зампред Ольга Скоробогатова

Центробанк покидает первый заместитель председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной Ольга Скоробогатова.
«Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Ольга Скоробогатова — один из трех первых заместителей Эльвиры Набиуллиной. Кроме нее в таком ранге работают Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин. Традиционно она курировала развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий, а также операционный департамент ЦБ. Именно она руководила внедрением множества технологических изменений: QR-кода, биометрии, открытых API и цифрового рубля.
Ольга Скоробогатова начала работу в ЦБ в 2014 году в должности зампреда, до этого работала в Росбанке, НКО «Объединенная расчетная система», Автобанке.
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