ЦБ покидает первый зампред Ольга Скоробогатова

Она курировала внедрение всех последних инноваций на финансовом рынке от QR-кода до цифрового рубля.

Центробанк покидает первый заместитель председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной Ольга Скоробогатова.

«Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Ольга Скоробогатова — один из трех первых заместителей Эльвиры Набиуллиной. Кроме нее в таком ранге работают Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин. Традиционно она курировала развитие национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий, а также операционный департамент ЦБ. Именно она руководила внедрением множества технологических изменений: QR-кода, биометрии, открытых API и цифрового рубля.