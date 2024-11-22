⚡️ Итоги дня: оплата проезда по геолокации появится в 10 городах, на свалке нашли диск с биткоинами, WhatsApp теперь может расшифровывать голосовые сообщения

Оплата проезда в городском наземном транспорте по геолокации к концу 2024 года будет работать в более 10 городах России. Она будет списываться в зависимости от того, на какой станции вышел человек.

В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту. К пилотному проекту уже присоединились 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых организаций.

Мошенники начали звонить жителям Омска по видео, изображая мэра Сергея Шелеста. Похожие на градоначальника аферисты пытаются выманить у горожан деньги.

На свалке в Британии нашли диск с биткоинами стоимостью более 569 млн фунтов. В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов.

В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.

В WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений. Чтобы воспользоваться функцией, нужно удерживать голосовое сообщение и нажать кнопку «Транскрибировать» в выпадающем меню.

Структура Сбера стала совладельцем IT-компании «Аквариус». Она осуществляет полный цикл производства высокотехнологичного оборудования, включая печать печатных плат, монтаж компонентов и сборку готовых изделий.

Мираторг в декабре запустит производство лечебных паштетов для кошек и собак.