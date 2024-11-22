Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: оплата проезда по геолокации появится в 10 городах, на свалке нашли диск с биткоинами, WhatsApp теперь может расшифровывать голосовые сообщения

Подготовили обзор главных событий дня — 22 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Оплата проезда в городском наземном транспорте по геолокации к концу 2024 года будет работать в более 10 городах России. Она будет списываться в зависимости от того, на какой станции вышел человек.

  • В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту. К пилотному проекту уже присоединились 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых организаций.

  • Мошенники начали звонить жителям Омска по видео, изображая мэра Сергея Шелеста. Похожие на градоначальника аферисты пытаются выманить у горожан деньги.

  • На свалке в Британии нашли диск с биткоинами стоимостью более 569 млн фунтов. В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов.

  • В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.

  • В WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений. Чтобы воспользоваться функцией, нужно удерживать голосовое сообщение и нажать кнопку «Транскрибировать» в выпадающем меню.

  • Структура Сбера стала совладельцем IT-компании «Аквариус». Она осуществляет полный цикл производства высокотехнологичного оборудования, включая печать печатных плат, монтаж компонентов и сборку готовых изделий.

  • Мираторг в декабре запустит производство лечебных паштетов для кошек и собак.

  • Илон Маск быстрее всех прошел самый сложный уровень в Diablo 4. Бизнесмен осилил «Яму Мастеров» за 1 минуту и 52 секунды и установил новый мировой рекорд.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Мошенники начали звонить жителям Омска по видео, изображая мэра Сергея Шелеста. Похожие на градоначальника аферисты пытаются выманить у горожан деньги.

    Не очень понятно...

    Звонит по видео мэр. Ладно, похож, верю (предположим). И чё? Он чего говорит?

    - Люди добрые, сами мы не местные (по биографии он не очень давно в Омске перед мэрством), поможите кто чем может....

    Так ?

    и люди начинают ему перечислять как американскому трампу?

    Ну позвонит завтра мне наш мэр... И что я ему отвечу? "Это смотря ещё кто кому помогать должен! Твоя зряплата поболе будЭ. Конец связи."

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.

    поздравляем Свердловчан!

    Хотя.... 4 млрд!... За первый квартал израсходуют! Даже раньше. Отметят новогодние праздники, на этом и вся радость закончилась.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Транскрибировать

    ????? Куда это?

    наверное... я бы побоялся нажимать. а вдруг... вылетит... не поймаешь...