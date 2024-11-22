⚡️ Итоги дня: оплата проезда по геолокации появится в 10 городах, на свалке нашли диск с биткоинами, WhatsApp теперь может расшифровывать голосовые сообщения

Оплата проезда в городском наземном транспорте по геолокации к концу 2024 года будет работать в более 10 городах России. Она будет списываться в зависимости от того, на какой станции вышел человек.
В Москве начнут продавать билеты в театры и на концерты по паспорту. К пилотному проекту уже присоединились 63 театра и 36 концертных и культурно-досуговых организаций.
Мошенники начали звонить жителям Омска по видео, изображая мэра Сергея Шелеста. Похожие на градоначальника аферисты пытаются выманить у горожан деньги.
На свалке в Британии нашли диск с биткоинами стоимостью более 569 млн фунтов. В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов.
В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.
В WhatsApp добавили расшифровку голосовых сообщений. Чтобы воспользоваться функцией, нужно удерживать голосовое сообщение и нажать кнопку «Транскрибировать» в выпадающем меню.
Структура Сбера стала совладельцем IT-компании «Аквариус». Она осуществляет полный цикл производства высокотехнологичного оборудования, включая печать печатных плат, монтаж компонентов и сборку готовых изделий.
Мираторг в декабре запустит производство лечебных паштетов для кошек и собак.
Илон Маск быстрее всех прошел самый сложный уровень в Diablo 4. Бизнесмен осилил «Яму Мастеров» за 1 минуту и 52 секунды и установил новый мировой рекорд.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии4
Не очень понятно...
Звонит по видео мэр. Ладно, похож, верю (предположим). И чё? Он чего говорит?
- Люди добрые, сами мы не местные (по биографии он не очень давно в Омске перед мэрством), поможите кто чем может....
Так ?
и люди начинают ему перечислять как американскому трампу?
Ну позвонит завтра мне наш мэр... И что я ему отвечу? "Это смотря ещё кто кому помогать должен! Твоя зряплата поболе будЭ. Конец связи."
поздравляем Свердловчан!
Хотя.... 4 млрд!... За первый квартал израсходуют! Даже раньше. Отметят новогодние праздники, на этом и вся радость закончилась.
????? Куда это?
наверное... я бы побоялся нажимать. а вдруг... вылетит... не поймаешь...