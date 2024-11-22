Сбер предлагает бизнесу брать кредиты в Беларуси

Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 9,5%, поэтому оформить займы там будет выгоднее, но лимиты финансирования ниже российских.

Сбербанк начал предлагать компаниям кредитоваться в Беларуси, где у него есть дочерний банк. Средняя ставка по вновь выданным корпоративным кредитам в национальной валюте составляет до 10,27% годовых.

По данным Нацбанка Беларуси, рынок кредитования в стране составляет 58 млрд белорусских рублей или 1,7 трлн российских рублей. В России долги компаний перед банками оценивают в 84,2 трлн. Об этом пишет Frank media.

«Привлекая кредиты в иностранной валюте в российских или зарубежных банках, компании должны учитывать не только уровень процентной ставки, но и валютный риск, с которым они могут столкнуться в случае колебаний валютного курса», — предупредили в Центробанке.

Кроме того, банки Беларуси могут предложить низкие лимиты по объему заемных средств, поэтому такое кредитование будет интересно средним предприятиям, а не крупному бизнесу.

Дочерние банки в Беларуси также есть у Альфа-банка, ВТБ и Газпромбанка.