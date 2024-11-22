Сельхозпредприятия из новых регионов получат субсидии за рабочие места

Компании из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые занимаются животноводством и птицеводством, смогут получить федеральные субсидии. Основное условие — сохранить рабочие места.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21 ноября 2024 года № 1591. Согласно документу, сельхозпредприятия новых регионов будут получать субсидии на сохранение рабочих мест в агропромышленном комплексе.

Средства выделят из федерального бюджета. Ими смогут воспользоваться предприятия животноводства, птицеводства и компании по производству яиц, но только если они зарегистрированы в сельской местности.

«Отбором предприятий, которые смогут претендовать на субсидии, займутся местные власти. Предполагается, что до конца года на эти цели будет выделено более 300 млн рублей», — сказано на сайте кабмина.

Главное условия получения субсидий — сохранить рабочие места на уровне не ниже прошлогоднего.