Увеличение предложения названо единственным условием победы над инфляцией в России

Специалисты Института народнохозяйственного Прогнозирования (ИНП) РАН в своем докладе указали: только увеличение предложения может обеспечить баланс между ростом экономики и снижением цен. Ужесточение монетарной политики не купирует риски раскрутки инфляции в стране.

В докладе «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» специалисты указывают: ускорение роста цен произошло из-за «сдвига в структуре производства» в 2022–2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения. В таких условиях рост ключевой ставки ЦБ влияет на динамику цен ограниченно и способствует дальнейшему росту инфляции.

«Подавление инфляции до уровня таргета 4% возможно ценой остановки экономического роста и появления бюджетной напряженности», говорится в докладе.

Экономисты РАН считают, что единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения. Балансировка рынка в таких условиях может произойти в течение 3-5 лет.