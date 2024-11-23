Ретейлеры боятся брать кредиты на развитие бизнеса, но оптимизм есть

Примерно каждый четвертый не ожидает ничего хорошего от 2025 года — ни для своего бизнеса, ни для экономической ситуации в России в целом. Однако в перспективе пяти лет треть бизнесменов надеется на однозначно благоприятное будущее.

Аналитики платформы RetailCRM опросили 1 100 владельцев и управленцев розничного бизнеса и выяснили, какие настроения преобладают среди ретейлеров.

О росте выручки за 2024 год заявили 33% розничных предпринимателей. А снижение — у 35%. У 29% выручка осталась без изменений. Затруднились ответить 3%.

Большинство ретейлеров смотрят в 2025 год с оптимизмом — 36% прогнозируют рост выручки.

Примерно одинаково количество тех, кто ждет падения — 24%, и тех, кто считает, что ничего не изменится — 25%. Остальные 15% не знают, чего ждать от ближайшего года.

Относительно экономических условий в стране в целом в ближайший год полностью оптимистичный настрой у 13% розничных бизнесменов. Значительная часть осторожна в прогнозах:

25% — сдержанно надеются на благоприятный год, но не во всем;

30% — считают, что ничего коренным образом не изменится и год для них будет не хорошим, но и не плохим;

26% — ожидают однозначно плохой год.

Затруднились что-либо прогнозировать 6%.

Оптимизм существенно возрастает на больших отрезках прогнозирования: будущее своего бизнеса в перспективе 5 лет видят однозначно благоприятным 30% ретейлеров. Никаких существенных изменений — ни хороших, ни плохих — не предвидят 24%. В черном свете отдаленное будущее видится 19% бизнесменов. Не берутся так отдаленно прогнозировать 27%.

Наиболее пессимистично на сегодня ретейлеры относятся к возможности взять крупный кредит для развития бизнеса.

Абсолютное большинство — 64% — считают текущий момент неудачным для займов, 18% не видят ничего плохого в том, чтобы кредитоваться, но и благоприятным временем не считают. Однозначно хорошей идеей это считают 10%, а 8% затрудняются оценивать.

70% участников опроса назвали себя владельцами розничного бизнеса, 30% — управляющими (директоры, топ-менеджеры).

Размеры бизнеса участников опроса: 71% — микро (выручка до 120 млн руб. в год), 20% — малый (до 800 млн), 6% — средний (до 2 млрд), 3% — крупный (от 2 млрд).

Большинство из них торгуют одеждой и обувью, продуктами питания, товарами для ремонта и дома, косметикой, детскими товарами и игрушками.