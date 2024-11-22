Средний размер лимитов по новым выданным кредиткам неуклонно растет

В 2024 году средний размер лимита вырос с 92,1 тысячи в январе до 109,8 тысяч рублей в октябре. Кредитная и потребительская активность граждан остается на высоком уровне.

По сравнению с сентябрем лимит вырос на 5,4%, поднявшись с 104,2 до 109,8 тысяч рублей, сообщает Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ).

Наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам отмечен в Москве (150,3 тыс. руб.), Московской области (134,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (129,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (121,5 тыс. руб.) и Ленинградской области (120,5 тыс. руб.).

Лидеры по динамике роста показателя Самарская область (+10,9%), Удмуртия (+9,2%), Красноярский край (+8,4%), а также Кемеровская (+8,3%) и Волгоградская (+8,1%) области.

Источник: НБКИ

Рост данного показателя в октябре наблюдается на фоне снижения количества выданных кредитных карт, что является следствием повышения ключевой ставки ЦБ. Банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве инструмента для управления кредитным риском.