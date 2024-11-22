Приложение банка БКС удалили из AppStore

БКС Банк попал под санкции США 21 ноября, тогда же его приложение удалили из AppStore.

Мобильное приложение БКС Банка больше нельзя скачать в AppStore. Его также нельзя найти в Google Play, но если искать по названию банка в самом Google, то приложение доступно.

Представители банка объяснили, что их приложение удалили из AppStore 21 ноября 2024 года. В этот же день Минфин США ввел санкции в отношении БКС. Об этом пишет Frank media.

Клиентам банка рекомендуют не удалять уже установленные приложения со своих устройств. Пользователям iOS советуют отключить автоматическое обновление.