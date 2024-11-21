Газпромбанк, ДОМ.РФ и БКС Банк попали под санкции Минфина США

США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: под новые ограничения попали Газпромбанк (ГПБ), БКС Банк, банк «ДОМ.РФ», банк непрофильных активов «Траст», а также многочисленные другие российские финансовые институты, следует из материалов американского Минфина.
Всего в новом списке санкций — более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.
«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка (Газпромбанк — прим. ред.), который до сих пор не был включен в SDN-лист, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят и подорвут российскую военную машину. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», — приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба американского ведомства.
В частности, под санкции попали следующие банки:
банк «Держава»
банк «Александровский»
банк «Синара»
«ББР Банк»
банк «Славия»
«Национальный резервный банк»
банк «Авто финанс» (в прошлом – «РН банк»)
БКФ-банк (ЦБ отозвал у него лицензию в ноябре)
Севергазбанк
Фора-банк
«Финстар банк»
Меткомбанк
Примсоцбанк
банк «Агророс»
банк «Итуруп»
«Братский народный банк»
банк «ЦентроКредит»
Энерготрансбанк
банк «Хлынов»
банк «Кремлевский»
банк «Викинг»
банк «Гарант-Инвест»
Акибанк
банк «Акцепт»
банк «Финсервис»
банк «Объединенный капитал»
Углеметбанк
банк «Урал ФД»
Гута-банк
«НС банк»
НДБанк
«Роял кредит банк»
«Енисейский объединенный банк»
ЭКСИ-банк (работает под брендом «МТС деньги»)
Энергобанк
Камкомбанк
банк «Оранжевый»
банк «Раунд»
Крона-банк
банк «Национальный стандарт»
«Новый московский банк»
«НК Банк»
«Приморский территориальный коммерческий банк»
Россита-банк
Росдорбанк
«Русский универсальный банк»
Витабанк
Вэйбанк.
Кроме того — международная финансовая организация «Межгосударственный банк», государствами-участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан.
Также в SDN-лист попали регистраторы и депозитарии:
агентство «Региональный независимый регистратор»
«Межрегиональный регистраторский центр»
НРК «Р.О.С.Т.»
«Профессиональный регистрационный центр»
«Регистратор-Капитал»
регистрационная компания «Центр-Инвест»
специализированный регистратор «Компас»
«Сургутинвестнефть»
«Ведение реестров компаний»
«Реестр»
«Евроазиатский регистратор»
депозитарная компания «Регион»
«Независимый специализированный депозитарий»
«Национальная специализированная финансовая компания»
«Индустрия-Реестр»
«РДЦ Паритет»
«Интрако»
регистраторское общество «Статус»
«Драга»
«Новый регистратор»
спецдеп «Инфинитум»
«Якутский фондовый центр»
«РТ-Регистратор»
«Сервис-Реестр»
«Корпоративная регистраторская компания»
«Московский фондовый центр»
«Оборонрегистр»
«Партнер»
«Реестр-РН»
регистратор «Гарант»
«Депозитарные и корпоративные технологии»
Спецдепозитарий «Партнер»
СДК «Гарант»
«Национальная кастодиальная компания»
регистратор «КРЦ»
специализированный регистратор «Реком»
«Центр учета и регистрации»
«Южно-региональный регистратор»
спецдепозитарий «Депо-Плаза»
«Первый специализированный депозитарий»
инвестиционный брокер «Актив».
Минфин США подчеркнул, что включил в новый санкционный пакет сотрудников ЦБ из-за того, что они «занимались сохранением международных финансовых связей России или продвижением альтернативных финансовых путей, которые страна может использовать для оплаты необходимого оборудования и технологий. Санкции против председательницы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой США ввели в сентябре 2022 года.
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