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Газпромбанк, ДОМ.РФ и БКС Банк попали под санкции Минфина США

Всего под санкции попали более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.

США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: под новые ограничения попали Газпромбанк (ГПБ), БКС Банк, банк «ДОМ.РФ», банк непрофильных активов «Траст», а также многочисленные другие российские финансовые институты, следует из материалов американского Минфина.

Всего в новом списке санкций — более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.

«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка (Газпромбанк — прим. ред.), который до сих пор не был включен в SDN-лист, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят и подорвут российскую военную машину. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», — приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба американского ведомства.

В частности, под санкции попали следующие банки:

  • банк «Держава»

  • банк «Александровский»

  • банк «Синара»

  • «ББР Банк»

  • банк «Славия»

  • «Национальный резервный банк»

  • банк «Авто финанс» (в прошлом – «РН банк»)

  • БКФ-банк (ЦБ отозвал у него лицензию в ноябре)

  • Севергазбанк

  • Фора-банк

  • «Финстар банк»

  • Меткомбанк

  • Примсоцбанк

  • банк «Агророс»

  • банк «Итуруп»

  • «Братский народный банк»

  • банк «ЦентроКредит»

  • Энерготрансбанк

  • банк «Хлынов»

  • банк «Кремлевский»

  • банк «Викинг»

  • банк «Гарант-Инвест»

  • Акибанк

  • банк «Акцепт»

  • банк «Финсервис»

  • банк «Объединенный капитал»

  • Углеметбанк

  • банк «Урал ФД»

  • Гута-банк

  • «НС банк»

  • НДБанк

  • «Роял кредит банк»

  • «Енисейский объединенный банк»

  • ЭКСИ-банк (работает под брендом «МТС деньги»)

  • Энергобанк

  • Камкомбанк

  • банк «Оранжевый»

  • банк «Раунд»

  • Крона-банк

  • банк «Национальный стандарт»

  • «Новый московский банк»

  • «НК Банк»

  • «Приморский территориальный коммерческий банк»

  • Россита-банк

  • Росдорбанк

  • «Русский универсальный банк»

  • Витабанк

  • Вэйбанк.

Кроме того — международная финансовая организация «Межгосударственный банк», государствами-участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

Также в SDN-лист попали регистраторы и депозитарии:

  • агентство «Региональный независимый регистратор»

  • «Межрегиональный регистраторский центр»

  • НРК «Р.О.С.Т.»

  • «Профессиональный регистрационный центр»

  • «Регистратор-Капитал»

  • регистрационная компания «Центр-Инвест»

  • специализированный регистратор «Компас»

  • «Сургутинвестнефть»

  • «Ведение реестров компаний»

  • «Реестр»

  • «Евроазиатский регистратор»

  • депозитарная компания «Регион»

  • «Независимый специализированный депозитарий»

  • «Национальная специализированная финансовая компания»

  • «Индустрия-Реестр»

  • «РДЦ Паритет»

  • «Интрако»

  • регистраторское общество «Статус»

  • «Драга»

  • «Новый регистратор»

  • спецдеп «Инфинитум»

  • «Якутский фондовый центр»

  • «РТ-Регистратор»

  • «Сервис-Реестр»

  • «Корпоративная регистраторская компания»

  • «Московский фондовый центр»

  • «Оборонрегистр»

  • «Партнер»

  • «Реестр-РН»

  • регистратор «Гарант»

  • «Депозитарные и корпоративные технологии»

  • Спецдепозитарий «Партнер»

  • СДК «Гарант»

  • «Национальная кастодиальная компания»

  • регистратор «КРЦ»

  • специализированный регистратор «Реком»

  • «Центр учета и регистрации»

  • «Южно-региональный регистратор»

  • спецдепозитарий «Депо-Плаза»

  • «Первый специализированный депозитарий»

  • инвестиционный брокер «Актив».

Минфин США подчеркнул, что включил в новый санкционный пакет сотрудников ЦБ из-за того, что они «занимались сохранением международных финансовых связей России или продвижением альтернативных финансовых путей, которые страна может использовать для оплаты необходимого оборудования и технологий. Санкции против председательницы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой США ввели в сентябре 2022 года.

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