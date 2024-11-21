Газпромбанк, ДОМ.РФ и БКС Банк попали под санкции Минфина США

Всего под санкции попали более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.

США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: под новые ограничения попали Газпромбанк (ГПБ), БКС Банк, банк «ДОМ.РФ», банк непрофильных активов «Траст», а также многочисленные другие российские финансовые институты, следует из материалов американского Минфина.

Всего в новом списке санкций — более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.

«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка (Газпромбанк — прим. ред.), который до сих пор не был включен в SDN-лист, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят и подорвут российскую военную машину. Эти масштабные меры затруднят Кремлю возможность обходить американские санкции, финансировать и оснащать свои вооруженные силы», — приводит слова министра финансов США Джанет Йеллен пресс-служба американского ведомства.

В частности, под санкции попали следующие банки:

банк «Держава»

банк «Александровский»

банк «Синара»

«ББР Банк»

банк «Славия»

«Национальный резервный банк»

банк «Авто финанс» (в прошлом – «РН банк»)

БКФ-банк (ЦБ отозвал у него лицензию в ноябре)

Севергазбанк

Фора-банк

«Финстар банк»

Меткомбанк

Примсоцбанк

банк «Агророс»

банк «Итуруп»

«Братский народный банк»

банк «ЦентроКредит»

Энерготрансбанк

банк «Хлынов»

банк «Кремлевский»

банк «Викинг»

банк «Гарант-Инвест»

Акибанк

банк «Акцепт»

банк «Финсервис»

банк «Объединенный капитал»

Углеметбанк

банк «Урал ФД»

Гута-банк

«НС банк»

НДБанк

«Роял кредит банк»

«Енисейский объединенный банк»

ЭКСИ-банк (работает под брендом «МТС деньги»)

Энергобанк

Камкомбанк

банк «Оранжевый»

банк «Раунд»

Крона-банк

банк «Национальный стандарт»

«Новый московский банк»

«НК Банк»

«Приморский территориальный коммерческий банк»

Россита-банк

Росдорбанк

«Русский универсальный банк»

Витабанк

Вэйбанк.

Кроме того — международная финансовая организация «Межгосударственный банк», государствами-участниками которой являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

Также в SDN-лист попали регистраторы и депозитарии:

агентство «Региональный независимый регистратор»

«Межрегиональный регистраторский центр»

НРК «Р.О.С.Т.»

«Профессиональный регистрационный центр»

«Регистратор-Капитал»

регистрационная компания «Центр-Инвест»

специализированный регистратор «Компас»

«Сургутинвестнефть»

«Ведение реестров компаний»

«Реестр»

«Евроазиатский регистратор»

депозитарная компания «Регион»

«Независимый специализированный депозитарий»

«Национальная специализированная финансовая компания»

«Индустрия-Реестр»

«РДЦ Паритет»

«Интрако»

регистраторское общество «Статус»

«Драга»

«Новый регистратор»

спецдеп «Инфинитум»

«Якутский фондовый центр»

«РТ-Регистратор»

«Сервис-Реестр»

«Корпоративная регистраторская компания»

«Московский фондовый центр»

«Оборонрегистр»

«Партнер»

«Реестр-РН»

регистратор «Гарант»

«Депозитарные и корпоративные технологии»

Спецдепозитарий «Партнер»

СДК «Гарант»

«Национальная кастодиальная компания»

регистратор «КРЦ»

специализированный регистратор «Реком»

«Центр учета и регистрации»

«Южно-региональный регистратор»

спецдепозитарий «Депо-Плаза»

«Первый специализированный депозитарий»

инвестиционный брокер «Актив».

Минфин США подчеркнул, что включил в новый санкционный пакет сотрудников ЦБ из-за того, что они «занимались сохранением международных финансовых связей России или продвижением альтернативных финансовых путей, которые страна может использовать для оплаты необходимого оборудования и технологий. Санкции против председательницы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой США ввели в сентябре 2022 года.