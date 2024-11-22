Средний размер потребкредита сокращается четвертый месяц подряд

В октябре 2024 года потребительский кредит составил 152,3 тысячи рублей, что является самым низким показателем с февраля этого года.

По сравнению с сентябрем, когда средний размер кредита составлял 161,5 тысяч рублей, он сократился на 5,7%, сообщает Национальное Бюро Кредитных Историй (НБКИ).

Источник: НБКИ

Самый высокий средний размер потребкредита отмечен в Москве (235,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (189,0 тыс. руб.), Московской области (185,9 тыс. руб.), Татарстане (180,0 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (176,7 тыс. руб.).

По динамике падения показателя список лидеров выглядит так: Санкт-Петербург (-10,9%), Ханты-Мансийский АО (-10,7%), Иркутская область (-10,7%), Пермский край (-9,8%) и Омская область (-9,5%). Только в Алтайском крае в октябре размер кредита вырос на 1,2%.

Средний размер потребительского кредита снижается четвертый месяц подряд. Во многом такая динамика — следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне.

Ранее мы сообщали, что средний размер лимитов по новым выданным кредиткам неуклонно растет.