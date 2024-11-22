У многодетных будет право на бесплатные консультации юриста

Специалисты в области права начнут бесплатно представлять интересы многодетных в судах, помогут написать жалобу в госорган и проконсультируют о сделках с недвижимостью и по другим вопросам.

Госдума в первом чтении приняла разработанный сенаторами и депутатами законопроект о бесплатной юридической помощи многодетным семьям.

Правом могут воспользоваться семьи, на воспитании которых есть три и более ребенка до 18 лет, а также дети до 23 лет, если они учатся на очной форме.

«Бесплатная юридическая помощь предоставляется в виде правового консультирования, составления заявлений и жалоб, представления интересов в судах и госорганах», — сказано в телеграм-канале Госдумы.

Также законопроект позволит обратиться за бесплатным сопровождением адвоката в судебном деле об установлении отцовства.

Сейчас право на бесплатную юридическую помощь также есть:

у людей с доходом ниже прожиточного минимума;

инвалидов первой и второй группы;

ветеранов ВОВ;

детей-сирот, попечителей и усыновителей;

участников СВО и их семей;

недееспособных;

пострадавших в результате ЧС.

В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.