У многодетных будет право на бесплатные консультации юриста

Госдума в первом чтении приняла разработанный сенаторами и депутатами законопроект о бесплатной юридической помощи многодетным семьям.
Правом могут воспользоваться семьи, на воспитании которых есть три и более ребенка до 18 лет, а также дети до 23 лет, если они учатся на очной форме.
«Бесплатная юридическая помощь предоставляется в виде правового консультирования, составления заявлений и жалоб, представления интересов в судах и госорганах», — сказано в телеграм-канале Госдумы.
Также законопроект позволит обратиться за бесплатным сопровождением адвоката в судебном деле об установлении отцовства.
Сейчас право на бесплатную юридическую помощь также есть:
у людей с доходом ниже прожиточного минимума;
инвалидов первой и второй группы;
ветеранов ВОВ;
детей-сирот, попечителей и усыновителей;
участников СВО и их семей;
недееспособных;
пострадавших в результате ЧС.
В случае принятия и подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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