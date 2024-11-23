Таможенное право

Утвержден единый Порядок проверки таможенных документов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила порядок проверки таможенных документов при подаче итоговой декларации на ранее оформленные товары.

«Порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений в случаях, когда применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары, то есть декларация фактически подается после выпуска товаров», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

По его словам, это решение направлено на достижение общей цели обеспечения единого таможенного регулирования в ЕАЭС. Оно позволит обеспечить унифицированный подход при применении упрощенного порядка декларирования товаров в странах ЕАЭС.

Выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров: когда выпуск происходит на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже — до 10 или 15 числа следующего месяца.

Выпуск до подачи декларации на товары применяют уполномоченные экономические операторы и для отдельных категорий товаров.

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