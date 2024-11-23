Утвержден единый Порядок проверки таможенных документов

«Порядок позволит создать четкий алгоритм действий таможенных органов и бизнеса при проведении проверки документов и сведений в случаях, когда применяется такое упрощение для бизнеса, как выпуск до подачи декларации на товары, то есть декларация фактически подается после выпуска товаров», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

По его словам, это решение направлено на достижение общей цели обеспечения единого таможенного регулирования в ЕАЭС. Оно позволит обеспечить унифицированный подход при применении упрощенного порядка декларирования товаров в странах ЕАЭС.

Выпуск до подачи декларации на товары — это упрощенный порядок выпуска и декларирования товаров: когда выпуск происходит на основании упрощенного таможенного документа, а декларация подается позже — до 10 или 15 числа следующего месяца.

Выпуск до подачи декларации на товары применяют уполномоченные экономические операторы и для отдельных категорий товаров.