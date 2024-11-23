Россияне перевели в СберНПФ 48,1 млрд рублей своей накопительной пенсии

В программу долгосрочных пенсионных сбережений (ПДС) Сбера граждане активно переводят свои пенсии. В месяц в СберНПФ открывается более 200 тыс. договоров на долгосрочные сбережения.

На начало ноября уже 1,75 млн российских граждан вступили в эту программу. При этом 1,3 млн из них формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ и уже суммарно вложили 74,3 млрд рублей.

ПДС дает возможность будущим пенсионерам делать накопления с прибавкой от государства и льготами по налогам. На ПДС-счет можно также перевести средства накопительной пенсии, и сумма сбережений станет больше.

«Совет Федерации одобрил закон, который на месяц продлит россиянам возможность “размораживать” свои средства накопительной пенсии с помощью программы долгосрочных сбережений. Мы приветствуем данную инициативу и рады, что теперь успеем помочь большему числу людей, которые захотят направить эти средства на личный счет», — сказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

В рейтинге по количеству открытых ПДС-копилок лидируют Москва и Московская область (174 тыс. договоров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (52 тыс.), Краснодарский край (50 тыс.), Пермский край (45 тыс.) и Нижегородская область (42 тыс.).