Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

Сегодня 25 число, а значит, наступил очередной срок сдачи уведомлению по ЕНП и персонифицированных сведений о физлицах за октябрь.

В уведомлении будут такие налоги:

  • НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;

  • страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.

Уплатить налог и взносы из уведомления надо будет до 28 ноября.

Какие КБК будут в ноябрьском уведомлении, мы разбирали тут.

Налоговая строго следит за сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» график сдачи отчетности и налогов с рекомендациями для бухгалтера, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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