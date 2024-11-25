Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

В уведомлении будут такие налоги:
НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;
страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.
Уплатить налог и взносы из уведомления надо будет до 28 ноября.
Какие КБК будут в ноябрьском уведомлении, мы разбирали тут.
Налоговая строго следит за сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» график сдачи отчетности и налогов с рекомендациями для бухгалтера, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
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