Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

Сегодня 25 число, а значит, наступил очередной срок сдачи уведомлению по ЕНП и персонифицированных сведений о физлицах за октябрь.

В уведомлении будут такие налоги:

НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;

страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.

Уплатить налог и взносы из уведомления надо будет до 28 ноября.

Какие КБК будут в ноябрьском уведомлении, мы разбирали тут.