Минцифры и ФАС уточнят критерии сбора и учета отчислений за рекламу в сети

Администрация президента просит ведомства уточнить алгоритм при уплате 3% от доходов с интернет-рекламы.

Как заявляют участники рынка, им не ясен порядок действий по уплате сбора, критерии которого расходятся с НК. Бизнес предлагает также снизить размер сбора с 3% до 1%, а юристы считают: при расчетах необходимо ориентироваться только на данные в Едином реестре интернет-рекламы.

Замглавы АП Максим Орешкин рекомендовал Минцифры обеспечить доработку поправок к ФЗ «О рекламе», которыми предполагается ввести сбор за распространение интернет-рекламы. В законопроекте должен быть проработан конкретный алгоритм для участников рынка.

Недавно мы писали, что власти хотят удерживать с доходов от рекламы в интернете 2-5%.