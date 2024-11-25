Обзоры для бухгалтера

Как заполнить КДиР на УСН и что изменилось в стандартных вычетах: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, которые подготовила редакция за неделю.

  1. Как вызвать инспектора ГИТ с профилактическим визитом. Мини-курс

  2. Налоговая тайна: что изменилось с 30 октября 2024 года

  3. Налоговые льготы для юрлиц и физлиц на 2025 год. Мини-курс

  4. Стандартные вычеты по НДФЛ: что меняется с 2025 года

  5. Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео

  6. Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс

  7. Как ИП заполнить книгу учета доходов и расходов в 2025 году: разъяснения ФНС

  8. Каким организациям и ИП положены льготы по налогу на недвижимое имущество

  9. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2024 года

  10. Нужно ли переоформлять доверенности работникам, если уволен генеральный директор

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.

Начать дискуссию