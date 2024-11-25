К Новому году мандарины подорожают на 20-30%

Из-за курсовой динамики и низкого урожая в Турции мандаринов привезут меньше, и они будут стоить дороже.

Перед новогодними праздниками мандарины обычно дешевеют, поскольку поставки переходят из стран южного полушария в северное, логистика становится быстрее и дешевле. Однако в этом году из-за падения урожая в Турции, наводнений в Италии и колебаний рубля цены вырастут на 20-30%.

В январе-июне 2024 года на импорт мандаринов из Турции пришлось 207,76 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году. С ноября цитрусовые везут из Марокко, ЮАР, Китая и других стран. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов <…>. Россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже», — сказала руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

В Руспродсоюзе заметили, что за неделю средние оптовые цены на мандарины уже подскочили на 4,9% — до 92 рублей за килограмм.