Правительство утвердило дорожную карту по развитию производства детских товаров

Программа из четырех разделов рассчитана до 2030 года. Она направлена на системное расширение инфраструктуры производства продукции для детей младшего возраста и подростков.

Правительственный план содержит 28 мероприятий, сгруппированных по 4 разделам:

классификация и статистический учет производства и обращения товаров для детей,;

стимулирование спроса и повышение доступности детских товаров;

обеспечение безопасности и качества товаров для детей;

мониторинг реализации мероприятий плана.

«Как отмечал Президент, нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Их здоровье, образование, благополучие – ключевые приоритеты нашей деятельности. И конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами», – заявил Михаил Мишустин.

План также предполагает вести мониторинг за состоянием отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений.

Реализация всех намеченных мероприятий должно привести к тому, что доля российских товаров для детей на внутреннем рынке составит 50% к 2030 году.