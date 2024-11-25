Экономика России

Правительство утвердило дорожную карту по развитию производства детских товаров

Программа из четырех разделов рассчитана до 2030 года. Она направлена на системное расширение инфраструктуры производства продукции для детей младшего возраста и подростков.

Правительственный план содержит 28 мероприятий, сгруппированных по 4 разделам:

  • классификация и статистический учет производства и обращения товаров для детей,;

  • стимулирование спроса и повышение доступности детских товаров;

  • обеспечение безопасности и качества товаров для детей;

  • мониторинг реализации мероприятий плана.

«Как отмечал Президент, нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети. Их здоровье, образование, благополучие – ключевые приоритеты нашей деятельности. И конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами», – заявил Михаил Мишустин.

План также предполагает вести мониторинг за состоянием отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений.

Реализация всех намеченных мероприятий должно привести к тому, что доля российских товаров для детей на внутреннем рынке составит 50% к 2030 году.

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