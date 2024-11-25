У цифрового рубля появится свое приложение

Чтобы небольшие банки сократили затраты на внедрение цифрового рубля, ЦБ может запустить приложение, которое будет работать по аналогии с «СБПэй». Организации смогут присоединиться к единой платформе.

Центробанк собирается создать единое мобильное приложении для операций с цифровым рублем.

Кредитные организации с универсальной лицензий должны работать с цифровым рублем с 1 июля 2026 года, а с базовой — с 1 июля 2027. На инфраструктурные доработки своих систем им придется потратить примерно 85-150 млн рублей. Об этом пишут Ведомости.

Такие расходы критичные для средних и малых игроков. Поэтому Ассоциация банков России (АБР) предложила сделать единую платформу, к которой небольшие организации могут присоединиться и сократить финансовые вложения. В частности, могут создать единое приложение для цифрового рубля по аналогии с «СБПэй».