За 2024 год надо будет сдавать декларацию по налогу на имущество по новой форме

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций утверждена приказом ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.

Изменения коснулись порядка заполнения таких реквизитов:

на титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Его заполняют только крупнейшие налогоплательщике. Там указывают код налогового органа по месту нахождения недвижимости, сведения о которой есть в декларации;

исключены строки, в которых указывалось наименование организации – представителя налогоплательщика;

в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для доверенности, совершенной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности (электронный уникальный идентификатор).

Кроме того, для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусмотрено использование выписки из ЕГРН (с 01.01.2026).

Срок сдачи декларации за 2024 год – не позднее 25 февраля 2025 года.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Напомним, что теперь на налог, который будет в декларации, не надо сдавать уведомление по ЕНП за квартал. Об этом мы рассказывали тут.