Декларация по налогу на имущество

За 2024 год надо будет сдавать декларацию по налогу на имущество по новой форме

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций утверждена приказом ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.

Изменения коснулись порядка заполнения таких реквизитов:

  • на титульном листе добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)». Его заполняют только крупнейшие налогоплательщике. Там указывают код налогового органа по месту нахождения недвижимости, сведения о которой есть в декларации;

  • исключены строки, в которых указывалось наименование организации – представителя налогоплательщика;

  • в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для доверенности, совершенной в форме электронного документа, указывается GUID доверенности (электронный уникальный идентификатор).

Кроме того, для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусмотрено использование выписки из ЕГРН (с 01.01.2026).

Срок сдачи декларации за 2024 год – не позднее 25 февраля 2025 года.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Напомним, что теперь на налог, который будет в декларации, не надо сдавать уведомление по ЕНП за квартал. Об этом мы рассказывали тут.

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