В уведомление по ЕНП войдет не весь годовой налог на имущество

Срок представления уведомлений на единый налоговый платеж по имущественным налогам организаций за 4 квартал 2024 года – не позднее 25.02.2025.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Однако в отношении недвижимости, у которой налоговая база определяется как среднегодовая стоимость, обязанность по сдаче ЕНП-уведомления по сроку уплаты 28 февраля 2025 года отменена.

Дело в том, что теперь срок сдачи декларации по налогу на имущество и срок сдачи уведомления совпадают.

При этом, если объекты недвижимости компании включены в региональный «кадастровый перечень», то обязанность сдачи ЕНП-уведомления по налогу на имущество за 4 квартал 2024 года сохраняется (в отношении таких объектов).

Таким образом, на кадастровый налог нужно уведомление за 4 квартал, на среднегодовой — не нужно.

Если нет начислений по налогам, нулевое уведомление подавать не нужно.

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