Кабмин утвердил основные направления в сфере бухучета, финотчетности и аудита

Власти определят ФСБУ для учета доходов, расходов, биологических активов, финансовых активов и обязательств. В бухгалтерскую отчетность войдет консолидированная и промежуточная финансовая информация и сведения об устойчивости бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 ноября 2024 года №3386-р. В документе изложены основные направления госполитики и области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

К 2030 году примут базовый комплект ФСБУ, в котором появятся стандарты бухгалтерского учета доходов, расходов, биологических активов, финансовых активов и обязательств.

В бухгалтерскую отчетность будет входить консолидированная и промежуточная финансовая информация, а также сведения об устойчивости бизнеса. Также власти внедрят новые технологические решения, которые позволят учитывать особенности формирования финансовой отчетности, представлять аудиторские заключения в электронном виде и лучше контролировать качество отчетности из ГИРБО.

В сфере аудита введут мораторий на существенные изменения модели регулирования и контроля аудита до 2030 года. Будет сформирована практика оказания услуг по налоговому и бухгалтерскому сопровождению зарубежных активов и контролируемых иностранных инвестиций. Расширят поле для применения информационных технологий в аудите и усовершенствуют систему закупок таких услуг.

Подробный план изменений Минфин утвердит в течение трех месяцев.