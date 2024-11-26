НКО могут учитывать транзитные ценности в бухучете двумя способами

Некоммерческие организации получают какие-то материальные ценности для дальнейшей передачи их нуждающимся. Нормы ФСБУ 5/2019 «Запасы» для их учета не подходят.

Фонд НРБУ БМЦ разработал рекомендации по учету таких транзитных ценностей.

Учитывать их одним из выбранных способов:

балансовый способ;

забалансовый способ.

По балансовому способу транзитные ценности учитываются в качестве самостоятельной статьи оборотных активов.

Оцениваются они по тем же правилам, что и запасы. После признания оценка транзитных ценностей не изменяется. средствам.

При применении забалансового способа транзитные ценности учитываются за балансом в сумме, уплаченной при их приобретении, либо в оценке, указанной передавшим их лицом.

При отсутствии такого указания организация может учитывать неприобретенные (полученные напрямую) транзитные ценности в натуральных единицах без денежной оценки, за исключением случаев, когда передавшее их лицо возложило на получателя такую обязанность, либо денежная оценка требуется нормативными правовыми актами, регулирующими оборот этих ценностей.