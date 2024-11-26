НКО могут учитывать транзитные ценности в бухучете двумя способами

Фонд НРБУ БМЦ разработал рекомендации по учету таких транзитных ценностей.
Учитывать их одним из выбранных способов:
балансовый способ;
забалансовый способ.
По балансовому способу транзитные ценности учитываются в качестве самостоятельной статьи оборотных активов.
Оцениваются они по тем же правилам, что и запасы. После признания оценка транзитных ценностей не изменяется. средствам.
При применении забалансового способа транзитные ценности учитываются за балансом в сумме, уплаченной при их приобретении, либо в оценке, указанной передавшим их лицом.
При отсутствии такого указания организация может учитывать неприобретенные (полученные напрямую) транзитные ценности в натуральных единицах без денежной оценки, за исключением случаев, когда передавшее их лицо возложило на получателя такую обязанность, либо денежная оценка требуется нормативными правовыми актами, регулирующими оборот этих ценностей.
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