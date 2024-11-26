Сегодня последний день ослепительных скидок на «Клерке»! Успейте купить наши лучшие профкурсы выгодно

Сегодня, 26 ноября, заканчивается распродажа курсов повышения квалификации и профпереподготовки. Станьте универсальным специалистом, получайте дополнительный доход за ведение воинского учета в организации, развивайтесь в своем темпе — переходите на аутсорс, выбирайте клиентов и управляйте доходом самостоятельно. Старт обучения 1 декабря.

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Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.

После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.

Сегодня, 26 ноября, последний день акции! Обучение начнется 1 декабря.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 7 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Преподаватели курса повышения квалификации расскажут, как предпринять первые шаги для перехода на аутсорс. Вы узнаете, как выстроить личный бренд, определить набор услуг и их цены, повысите юридическую грамотность — сможете находить клиентов и выстраивать с ними комфортные рабочие отношения.

Цена со скидкой 85%: 4 900 рублей вместо 32 900 рублей.

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 82%: 5 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Цена со скидкой 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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