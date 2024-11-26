Сегодня последний день ослепительных скидок на «Клерке»! Успейте купить наши лучшие профкурсы выгодно

Распродажа профкурсов в честь «черной пятницы» подходит к концу! Не упустите возможность купить лучшие курсы для старта в профессии и карьерного роста со скидками до -89%.
Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.
После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. У вас будет преимущество и более высокие шансы занять высокую должность с большой зарплатой.
Сегодня, 26 ноября, последний день акции! Обучение начнется 1 декабря.
Выбирайте курсы со скидками и начинайте учиться!
После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.
Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена со скидкой 82%: 7 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма
Преподаватели курса повышения квалификации расскажут, как предпринять первые шаги для перехода на аутсорс. Вы узнаете, как выстроить личный бренд, определить набор услуг и их цены, повысите юридическую грамотность — сможете находить клиентов и выстраивать с ними комфортные рабочие отношения.
Цена со скидкой 85%: 4 900 рублей вместо
32 900 рублей.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 82%: 5 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Цена со скидкой 83%: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию