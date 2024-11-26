🐇❌ Продавцы маркированных ветпрепаратов не могут использовать ПСН

После 1 сентября 2024 года индивидуальные предприниматели, реализующие ветпрепараты с обязательной маркировкой, не имеют права применять патент.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-11-09/112031.

Ведомство напоминает, что с 1 сентября 2024 года действует обязательная маркировка ветеринарных препаратов, а ПСН не применяется при продаже маркированных лекарственных препаратов.

Исключением являются лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Таким образом, у ветаптек с 01.09.2024 нет права на ПСН.

Отметим, что бизнесмены долго ждали разъяснений Минфин на этот счет. Маркировка ветпрепаратов вводится поэтапно и было непонятно, на каком этапе наступит запрет на ПСН. Предприниматели писали запросы в ФНС и Минфин, но четкого ответа получить не могли. Обсуждение этой темы идет на нашем форуме.

Теперь Минфин четко обозначил свою позицию. Но бизнес недоумевает, почему это случилось только в ноябре, если запрет наступил в сентябре.