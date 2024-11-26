ЦБ: инфляционные ожидания остаются на высоком уровне

Регулятор считает этот фактор основанием для продолжения ужесточения денежно-кредитной политики.

Ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев осталась на уровне октября – 13,4%. Наблюдаемая населением годовая инфляция осталась без изменений, на уровне 15,3%.

Индекс потребительских настроений снизился, но находится на более высоком уровне, чем год назад. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, возросла до 53,0%.

Ценовые ожидания предприятий выросли. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,5% в пересчете на год.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году. Однако требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса.

Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0 – 8,5%.