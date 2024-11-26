Нелинейная амортизация может подойти не всем: эксперты назвали признаки такого бизнеса

Переход на нелинейную амортизацию не выгоден компаниям, которые и так накапливают убытки по налоговому учету.

Так считают эксперты Дирекции по налогам и корпоративной политике Центра корпоративных решений (ЦКР). Пресс-релиз есть у «Клерка».

Кроме того, переход на нелинейную амортизацию не выгоден небольшим компаниям, у которых мало основных средств. Переход не даст им существенного результата.

Также нелинейный метод амортизации не будет интересен компаниям:

которые редко обновляют основные средства;

или у которых большая часть объектов представлена сильносамортизированными объектами;

где есть сложные аспекты учета ОС.

В любом случае перед переходом нужно оценить все плюсы и минусы для конкретного налогоплательщика.

Есть ли смысл переходить с линейной амортизации на нелинейную, про мнение экспертов мы писали здесь.