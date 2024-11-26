Есть ли смысл переходить с линейной амортизации на нелинейную: мнение экспертов

Иногда лучше перейти с линейной амортизации на нелинейную, но тут нужен точный расчет.

Нелинейный метод позволяет списывать расходы в начале срока полезного использования быстрее, а с учетом возрастающей стоимости денег актуальность этого только повышается.

Такой вывод сделали эксперты Дирекции по налогам и корпоративной политике Центра корпоративных решений (ЦКР). Пресс-релиз есть у «Клерка».

«Поэтому, если вы большая компания, разница между этими двумя методами может дать вам приток средств, которые вы быстрее пустите в оборот (за вычетом расходов на сам переход и донастройку систем). И особенно нелинейный метод выгоден компаниям, которые часто обновляют основное производственное оборудование, делают существенные инвестиции в производство», — объясняют эксперты.

Нелинейный метод хорош тем, что позволяет в начале срока полезного использования (например, за его первую треть) платить меньше налога на прибыль.

Поэтому нелинейный метод популярен среди промышленных холдингов и других компаний, обладающих большими основными фондами.