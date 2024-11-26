Ozon планирует переехать с Кипра в Россию

До конца 2025 года в специальном административном районе появится МКПАО «Озон».

Акционеры компании Ozon Holdings PLC на годовом собрании обсудят вопрос переезда с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области.

Сейчас у компании есть российское юрлицо ООО «Интернет решения», после редомициляции появится МКПАО «Озон». Ее собираются завершить до конца 2025 года.

Если акционеры одобрят перерегистрацию, Ozon продолжит действовать в интересах всех своих акционеров, вне зависимости от их юрисдикции. Об этом сказано на сайте компании.

Переезд в Россию позволит компании эффективнее управлять финансами и операционной деятельностью маркетплейса. Собрание акционеров пройдет 27 декабря в Лимассоле.