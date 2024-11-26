С 15 декабря заработает новый механизм распределения лимитов на семейную ипотеку

Минфин и госкорпорация «ДОМ.РФ» разработали новый механизм распределения лимитов в рамках программы семейной ипотеки, которым предусмотрена автоматическая возможность выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов.

На данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд. Оператор программы «ДОМ.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса.

Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря, сообщает Минфин. На 2025 год в рамках программы лимит будет увеличен на 2,4 трлн рублей.

Кредитным организациям на реализацию льготных ипотечных программ из Резервного фонда Правительства дополнительно выделено 446,9 млрд рублей, в том числе на «Семейную ипотеку» 142 млрд.

Общие расходы на программу «Семейной ипотеки» в 2024 году составят 432 млрд рублей.