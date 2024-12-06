У бизнеса на маркетплейсах нет защиты от нечестной конкуренции

Спикер Клерк.Конференции Оксана Попова рассказала о способах недобросовестной борьбы с конкурентами на маркетплейсах. Полезные для покупателей функции можно использовать, чтобы навредить другим продавцам.

На VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право» — рассказала о рисках при работе с маркетплейсами. В первую очередь, ни один партнер крупных площадок не защищен от нечестной конкуренции.

Маркетплейсы дали пользователям удобные функции, которые недобросовестные предприниматели могут использовать во вред конкурентам. Например, никто не мешает владельцу магазина с похожим ассортиментом заказать товары и оформить возврат. Если возвраты происходят за счет продавца — это ударит по прибыли.

Еще один способ дискредитировать конкурентов — отзывы. Негативные комментарии можно заказывать и понижать рейтинг товаров.

Кроме того, на маркетплейсах свободный доступ к аналитике. Любой продавец может изучить все данные о конкуренте: объем продаж, популярные позиции, размер заработка. Это позволяет соперникам выстраивать более эффективные стратегии сбыта и вкладываться в рекламу похожих позиций.

Также торговые агрегаторы не защищают продавцов от воровства контента. Любой, кто продает такие же товары, может загрузить чужие, уже оформленные карточки.