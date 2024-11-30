Рынок e-grocery в России в 2024 году составит 1,2 трлн рублей

В октябре 2024 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 69,4 млн заказов – на 8% больше сентября и на 25% больше октября 2023 г.

Среднесуточное количество заказов составило 2 239 тыс. – рекорд текущего года и +5% к уровню сентября.

Эксперты Data Insight считают, что рынок Е-Grocery по итогам 2024 года составит 788 млн заказов и 1,2 трлн рублей. Это более чем в 1,3 раза превысит показатели прошлого года по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.

Ожидается, что средний чек по итогам 2024 года составит примерно 1 505 рублей. Это +8% к 2023 году.