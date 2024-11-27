Дата дохода для налога на прибыль не зависит от даты оплаты

При методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

Об этом напоминает Минфин в письме от 26.08.2024 № 03-03-06/1/80491.

Дата получения дохода = дата передачи на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездного оказания услуг одним лицом другому лицу.

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