Торговым предприятиям нужно два года на переход к цифровому рублю

Госдума планирует, что крупные торговые сети начнут принимать оплату цифровыми рублями уже с 1 июля 2025 года. Однако Минпромторг против: компании не успеют доработать программы, а правила работы с новой валютой еще не определены.

Минпромторг и торговые сети заявили, что не готовы перейти на цифровой рубль и попросили дать им переходный период в два года. За это время они смогут доработать программное обеспечение и обновить информационные системы.

О таких сроках начали говорить после того, как глава комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о запуске цифрового рубля в рознице с 1 июля 2025 года. Будущий законопроект направили на согласование в правительство. Документ обяжет представителей крупных торговых сетей принимать цифровой рубль с 1 июля 2025 года, но компании с выручкой в 30 или 20 млн рублей смогут получить отсрочку в несколько лет. Об этом пишут «Известия».

«Полагаем необходимым воздержаться от законодательного закрепления конкретных сроков запуска систем на уровне торговли и предусмотреть переходный период — не менее двух лет, в течение которого компании проведут нужные работы», — сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ).

Минпромторг считает, что подобная оперативность создаст риски для торговли, поскольку до сих пор нет правил работы с цифровым рублем.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов назвал единственным потенциальным преимуществом цифрового рубля для бизнеса — низкие тарифы на операции. Также он предупредил, что сокращение издержек бизнеса может не привести к снижению цен для потребителей.