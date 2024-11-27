В России могут принять документ, определяющий концептуальные основы бухгалтерского учета

Правительство РФ считает, что для поддержания единства требований к бухгалтерскому учету целесообразно принять акт, определяющий концептуальные основы учета.

Об этом прямо сказано в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Они утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

В системе бухучета обеспечивается единство требований к нему. Такое единство — основа сопоставимости финансовой информации о деятельности субъектов всех секторов экономики, включая финансовый. Такое единство обеспечивается:

установлением в федеральных стандартах бухгалтерского учета (ФСБУ) минимально необходимых требований к бухучету независимо от вида деятельности;

применением международно признанных стандартов (МСФО) как основы разработки всего комплекса стандартов бухучета.

При этом ФСБУ определяют прежде всего принципы и требования, позволяющие адаптировать ведение учета к масштабам, характеру и условиям своей деятельности. Экономические субъекты самостоятельны в выборе способов ведения бухучета, построении документооборота, в том числе в конструировании форм первичных учетных документов и регистров бухучета, организации обработки учетной информации, ориентированной в первую очередь на цифровые технологии.

Для поддержания единства требований к бухгалтерскому учету кабмин считает целесообразным принять акт, определяющий концептуальные основы учета. Его разработают на основе аналогичного документа МСФО и он не будет сам по себе стандартом бухучета.

С одной стороны, он станет ориентиром для разработчиков стандартов бухучета и иных документов регулирования бухгалтерского учета. С другой стороны, он предназначен для применения при оценке достоверности финотчетности ее составителями, пользователями и аудиторами.