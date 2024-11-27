😵 К 2030 примут все базовые ФСБУ. Какие еще будут новые стандарты и новые объекты бухучета

В этот комплект, помимо уже принятых ФСБУ в отношении капитальных вложений в ОС, НМА, аренды, запасов, стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности, инвентаризации, документов бухучета, должны войти стандарты учета:
доходов;
расходов;
биологических активов;
финансовых активов и обязательств.
Об этом говорят Основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
Принятием базового комплекта стандартов завершится процесс переориентации бухучета на формирование информации, раскрывающей реальную картину деятельности экономических субъектов. Кроме того, введение в действие базового комплекта ФСБУ, устраняющего существенные различия в отчетности юрлица и группы компаний, создаст основу для уточнения сферы обязательного составления консолидированной финотчетности, обеспечивающего баланс интересов ее пользователей и затрат ее составителей.
В частности, станут возможными:
расширение круга составителей консолидированной финотчетности без увеличения административной нагрузки на бизнес;
определение условий, при которых возможен отказ от обязательного составления этой отчетности промежуточными структурами группы компаний.
Заявлено, что принятие ФСБУ будет сопровождаться разработкой методического обеспечения возникающих и/или получающих распространение новых объектов бухучета. В частности:
цифровых валют;
углеродных единиц и единиц выполнения квот выбросов парниковых газов;
деятельности по партнерскому финансированию;
информационных ресурсов.
Первоначально регулировать бухучет таких объектов будут путем издания рекомендаций и обобщения лучших практик. Обязательные для исполнения стандарты бухучета будут устанавливаться на основе анализа применения этих рекомендаций.
Также мы сообщали, что в России могут принять документ, определяющий концептуальные основы бухгалтерского учета.
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