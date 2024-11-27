Качество перевода МСФО на русский язык станет лучше

Дальнейшее применение в России международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) требует улучшения качества перевода их текстов на русский язык.

Об этом заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

«Перевод международных стандартов должен быть организован таким образом, чтобы после изучения текста таких стандартов на русском языке заинтересованный квалифицированный пользователь получил такое же представление об их содержании и смысле, как после изучения оригинального текста международных стандартов. В результате перевода международных стандартов должен быть получен понятный, грамматически правильный текст на русском языке», — сказано в Основах госполитики.

В тексте МСФО на русском языке должны быть обеспечены:

полнота перевода;

единство используемой терминологии;

приоритет традиционной терминологии, принятой в российской бухгалтерской и аудиторской практике, перед заимствованной терминологией.

Ранее мы сообщали, что МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство.