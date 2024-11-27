Совет Федерации единогласно одобрил закон о бюджете на 2025-2027 годы

Сенаторы единогласно одобрили закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Общий объем доходов составит 40,3 трлн рублей, а расходов — 41,5 трлн. В 2025 году власти ожидают дефицит федерального бюджета в сумме 1,2 трлн рублей.

Согласно прогнозу правительства, нефтегазовая отрасль принесет дополнительные 1,8 трлн рублей. ВВП в 2025 году ожидают в объеме 214,575 трлн рублей, в 2026 году — 230,568 трлн, в 2027 году — 248,313 трлн.

На социальную политику в 2025 году в бюджете заложили 6,9 трлн рублей. Эти деньги пойдут на индексацию пенсий и социальных пособий, поддержку семей с детьми, гарантии военнослужащим и их родственникам.

63 региона каждый год будут получать по 1,1 трлн рублей: эта дотация позволит до 2,7 раза сократить разрыв с обеспеченными субъектами. Между ними распределят 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 трлн рублей.