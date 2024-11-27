Владельцев сайтов с незаконно собранными персданным привлекут к уголовной ответственности

Чтобы пресечь продажу персональных данных в интернете, власти установят штрафы до 700 тысяч рублей. Также нарушителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за создание сайтов для нелегального оборота персональных данных.

Наказание будет грозить владельцам сайтов, информационных систем и программ, которые предназначены для незаконного оборота персональных данных. К ответственности привлекут и тех, кто обеспечивает работу таких информационных ресурсов.

«Будет пресечена деятельность коммерческих интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к незаконно полученным персональным данным граждан на платной основе», — сказано в пояснительной записке.

За нарушение закона предусмотрен штраф до 700 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.