Владельцев сайтов с незаконно собранными персданным привлекут к уголовной ответственности

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за создание сайтов для нелегального оборота персональных данных.
Наказание будет грозить владельцам сайтов, информационных систем и программ, которые предназначены для незаконного оборота персональных данных. К ответственности привлекут и тех, кто обеспечивает работу таких информационных ресурсов.
«Будет пресечена деятельность коммерческих интернет-ресурсов, предоставляющих доступ к незаконно полученным персональным данным граждан на платной основе», — сказано в пояснительной записке.
За нарушение закона предусмотрен штраф до 700 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
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