Какие способы оптимизации больше не будут работать в 2025 году

Узнайте какие методы налоговой оптимизации не будут работать в 2025 году чтобы успеть перестроить свою работу.

С налоговой реформой, начавшейся в 2024 году, многие традиционные способы налоговой экономии канут в лету. На вебинаре «Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году» изучим, что больше не будет работать. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

Переезд в льготный регион.

Экономия на НДС при УСН.

Дробление бизнеса.

Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!