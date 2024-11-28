Какие способы оптимизации больше не будут работать в 2025 году

С налоговой реформой, начавшейся в 2024 году, многие традиционные способы налоговой экономии канут в лету. На вебинаре «Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году» изучим, что больше не будет работать. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре рассмотрим:
Переезд в льготный регион.
Экономия на НДС при УСН.
Дробление бизнеса.
Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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