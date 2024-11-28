Вебинары для бухгалтеров

Какие способы оптимизации больше не будут работать в 2025 году

Узнайте какие методы налоговой оптимизации не будут работать в 2025 году чтобы успеть перестроить свою работу.

С налоговой реформой, начавшейся в 2024 году, многие традиционные способы налоговой экономии канут в лету. На вебинаре «Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году» изучим, что больше не будет работать. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

  • Переезд в льготный регион.

  • Экономия на НДС при УСН.

  • Дробление бизнеса.

  • Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

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