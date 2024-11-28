Число занятых в малом и среднем бизнесе выросло до 31 млн

Для МСП запустят новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». К 2030 году власти хотят, чтобы рост доходов на одно предприятие обогнал рост ВВП в 1,2 раза.

В 2023 году занятость в малом и среднем бизнесе увеличилась в полтора раза, до 31,5 млн человек. Эта статистика учитывает ИП и самозанятых.

Несмотря на то, что с МСП связано 40% от общего числа работающих россиян, их вклад в ВВП остается на уровне 20%. Тогда как с помощью национального проекта о поддержке малого и среднего бизнеса власти хотели увеличить этот показатель до 32% ВВП, пишут «Известия».

В европейских странах доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигает 50-60%, а занятость составляет около 70% населения. В Китае доля предпринимателей 60%, а число занятых — 80%.

Основной рост связан с увеличением числа самозанятых, которых в 2023 году уже было 9 млн человек.

Пока что самозанятые не сдают отчетность в Росстат, поэтому их вклад может не учитываться в показателе ВВП. С 1 января 2025 года они будут предоставлять информацию в Службу госстатистики.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что предприниматели в основном от государства получают льготные кредиты, лизинг на особых условиях и займы для высокотехнологичных МСП под 3% годовых.

Самая популярная программа «1764», по которой малые предприятия могут привлечь финансирование по ставке меньше ключевой на 8,75%, а средние — на 7,75% ниже. Максимальная процентная ставка составляет 15,75%.

В бюджете на 2025-2027 годы заложили 180 млрд рублей на субсидирование уже ранее выданных кредитов МСП. Также начет действовать новый нацпроект — «Эффективная и конкурентная экономика», но его детали пока что не раскрываются.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что при поддержке МСП планируют уйти от количественных к качественным ориентирам. Для этого нужно к 2030 году обеспечить рост доходов на одно малое и среднее предприятие, чтобы он был в 1,2 раза больше, чем рост ВВП.