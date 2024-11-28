«Сбербанк Онлайн» начал торговать облигациями в выходные

Клиенты брокера Сбера смогут покупать ликвидные облигации в выходные дни и по праздникам, также инвесторам открыли доступ к круглосуточным торгам.

Брокер Сбера запустил торги в выходные и праздничные дни. Инвесторы смогут купить облигации в приложении «Сбербанк Онлайн», поручения принимают круглосуточно, но у клиентов должен быть брокерский счет в банке.

В нерабочие дни можно купить наиболее ликвидные облигации, сделка пройдет по твердым котировкам на биржевом рынке, а совершить ее можно с 10:00 до 23:50 мск. Если подать заявку за пределами этого времени, ее исполнят на следующий день в 10:00. Об этом пишет РБК.

Раньше клиенты брокера Сбера могли подавать круглосуточные заявки только по облигациям и биржевым фондам, теперь это будет доступно для ряда акций. Сделки пройдут в ближайший торговый день. Например, заявки, которые подали в субботу, будут выполнены в понедельник.

«Мы предоставили нашим инвесторам возможность уделять внимание инвестиционному процессу вне зависимости от дня недели и времени суток. Теперь в "Сбербанк Онлайн" можно не только подавать заявки на покупку или продажу на выходных, но и заключать сделки», — сказала директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Центробанк провел опрос и выяснил, что 78,5% инвесторов не готовы торговать в выходные дни. На Мосбирже торги не проводят после полуночи, в выходные дни и во время государственных праздников.