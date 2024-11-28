Кабмин выделил 200 млн рублей на интеллектуальную транспортную систему в регионах

Шесть регионов получат дополнительные средства на установку умных светофоров и системы отслеживания общественного транспорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 27 ноября 2024 года №3435-р. Согласно документу, на автоматизацию управления дорожным движением направят около 200 млн рублей.

Дополнительное финансирование отправят в Мордовию, Северную Осетию, Чечню, в Архангельскую, Курскую и Нижегородскую области. Эти регионы смогут установить информационно-навигационные системы, которые позволят пассажирам отслеживать общественный транспорт.

Водители получат информационное табло о ситуации на дороге, а умные светофоры с детектором интенсивности трафика подберут оптимальные режим проезда перекрестков, чтобы уменьшить пробки.

Всего в 2024 году на интеллектуальные транспортные системы потратят больше 3 млрд рублей.