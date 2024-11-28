Второй раз получить имущественный вычет не получится, даже если новая квартира оформлена на ребенка

Имущественный налоговый вычет на покупку жилья (до 2 млн рублей) можно получить только один раз в жизни.

При этом вычет дадут, если квартира оформлена не только на самого налогоплательщика, но и на его несовершеннолетнего ребенка.

Однако в обоих случаях декларацию на свое имя оформляет сам налогоплательщик и вычет получает именно он, а не его ребенок.

Поэтому если человек уже получил вычет на покупку квартиры, то купив вторую квартиру на имя ребенка, он второй раз вычет не получит. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-04-05/111687.

Пример Сергей Иванов купил квартиру №1 в 2021 году за 5 млн рублей и получил за нее имущественный вычет в 2 млн рублей. В 2024 году Сергей Иванов покупает квартиру №2 за 3 млн рублей на имя своего ребенка Иванова Андрея. Вычет по квартире №2 не дадут, потому что его будет заявлять Сергей, а не Андрей. А Сергей свое право на вычет уже использовал.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 13.02.2024 № 03-04-05/12379.