Рынок автокредитов в России поставил очередной рекорд

За 10 месяцев 2024 года сумма выданных автокредитов составила более 2 трлн рублей, что почти на 80% больше прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за январь-октябрь 2024 сумма выданных кредитов составила 2 018,5 млрд руб. (+79,8% к аналогичному периоду 2023 г.). Аналитики связывают такие цифры с эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в прошлом году.

Количество выданных кредитов за 10 месяцев составило 1 402,7 тыс. ед., что на 75,7% больше по сравнению с периодом январь-октябрь 2023 г. (798,4 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов отмечен в Москве (160,3 млрд. руб.), Московской области (134,2 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (100,5 млрд. руб.), Татарстане (94,0 млрд. руб.) и Краснодарском крае (90,6 млрд. руб.).

Самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Крым (+175,2%), Ростовская (+138,8%) и Самарская (+109,5%) области, а также Чувашская (+108,6%) и Удмуртская (+102,8%) республики. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно.

Ранее мы сообщали, что в октябре средний размер автокредита в России составил 1,4 млн рублей.