Минэкономики: число МСП в 2023 году составило 6,35 млн – самое большое количество с 2016 года

Доклад об итогах реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2019-2023 годах подготовило Минэкономразвития.

Документ содержит информацию об основных показателях развития сектора МСП за 2019-2023 гг. и часть данных за 2024 год, о реализации ключевых мер господдержки бизнеса в рамках нацпроекта, региональной инфраструктуре поддержки МСП и лучших региональных практиках.

« <...> мы наблюдаем ежегодный рост доходов сектора: совокупный доход субъектов МСП за 2023 год достиг 140,5 трлн рублей, показав рост темпами выше инфляции. В 2019 году аналогичный параметр составил 80,4 трлн рублей», — отметил зампредседателя Правительства Александр Новак.

В 2023 году число МСП превысило докризисные показатели 2019-го на 7,3%. Количество вновь созданных субъектов МСП в 2023 году выросло на 17,5% к 2022-му и достигло 1,2 млн единиц.

Совокупный доход МСП увеличивается темпами выше темпов инфляции и за 2023 год составил 140,5 трлн рублей. В 2019 году аналогичный параметр составлял 80,4 трлн. Общий прирост дохода малого и среднего бизнеса с 2019 года составил 74,9%, доход в расчете на один субъект МСП увеличился на 63%.

«Одним из важных факторов качественного роста сектора является желание самих предпринимателей развиваться и масштабироваться: сегодня 10-я часть всех предпринимателей занимается расширением своего бизнеса», — прокомментировала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Количество субъектов МСП в 2023 году достигло наивысшего значения с 2016 года и составило 6,35 млн единиц. Численность занятых в МСП выросла на 38,5% к 2019 году.