Рост ВВП за 9 месяцев составил 4,2% — выше прогнозов правительства

Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2024 года.

За 9 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 26,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 6,6 трлн.

Исполнение расходов за 9 месяцев составило почти 68% — один из лучших показателей за последние годы.

Темпы роста экономики сложись на уровне 4,2%, что выше первоначальных прогнозов.

Реальные располагаемые доходы населения выросли на 8,6%.

Глава Минфина Антон Силуанов перечислил достигнутые результаты по итогам исполнения бюджета, в частности:

создано порядка 153 тыс. новых мест в дошкольных образовательных организациях;

построено 20 детских больниц;

обновлено 2,5 тыс. пассажирских транспортных средств в городских агломерациях;

обеспечено материально-технической базой 19 тыс. образовательных организаций;

более 30 млрд рублей было направлено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (сумма выплаты педагогам увеличена с 5 до 10 тыс. руб.).

Заявлено, что значительные объемы ресурсов выделялись на реализацию послания Президента — порядка 160 млрд рублей. Из них значительная часть направлена на льготное ипотечное кредитование семей с детьми, выплаты маткапитала за третьего ребенка.