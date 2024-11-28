После найма сотрудника ИП не должен пересчитывать налог по патенту, срок действия которого закончился

ИП на ПСН без работников уменьшает налог до 100% на свои фиксированные взносы. Если работники есть, то уменьшение будет только на 50%. Если работников сначала не было, а потом они появились, расчет зависит от того, закончился патент или нет.

Эксперт в сервисе «Клерк.Консультации» рассмотрела такую ситуацию:

С 01.01.2024 по 30.09.2024 у ИП был патент и не было работников. Он уменьшил налог на 100% на свои взносы.

С 01.10.2024 по 31.12.2024 у ИП новый патент и в октябре он принял работника. Новый патент можно уменьшить только на 50%.

Налог по старому патенту пересчитывать не надо, потому что на тот момент сотрудников не было.

ФНС в письме от 19.07.2021 № СД-4-3/10101@ поясняла, что если у ИП несколько патентов, и хотя бы по одному из них он использует труд наемных работников, то уменьшить только на 50% придется все патенты, на период действия которых приходится период использования наемного труда.

В данном примере период найма сотрудника не пересекается с периодом действия первого патента. Поэтому этот патент можно уменьшить до 100%.

А вот второй патент можно уменьшить не более чем на 50%.

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